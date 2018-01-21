Сергей Мяус: "На победу в чемпионате мира будут претендовать Россия и Швеция"

Бывший наставник сборной России Сергей Мяус отметил, что на победу в чемпионате мира будут претендовать команды России и Швеции. Также, по мнению специалиста, стоит опасаться финскую сборную. Напомним, что турнир пройдет в Хабаровске с 29 января по 4 февраля.

– Сложно назвать какую-то одну команду фаворитом чемпионата мира в Хабаровске, – цитирует "Р-Спорт" Мяуса. – Я думаю, что две ведущие сборные мира – команды России и Швеции – будут претендовать на победу в турнире. Финляндия? Я всегда немного опасаюсь эту команду, потому что ее ведущие хоккеисты играют в шведских клубах. Выбор игроков у них довольно ограничен, но финны всегда являются крепкой и боевой командой. И если их недооценить, то могут возникнуть сложности у любой сборной. Думаю, что этот триумвират – команды России, Швеции и Финляндии – и разыграет медали турнира.