Сергей Мяус: "На первый сбор нового сезона возьмем молодых игроков"

Главный тренер сборной России Сергей Мяус после поражения в финале чемпионата мира от Швеции (3:4) подчеркнул, что в плей-офф турнира команда прибавила. По его словам, россияне играли лучше от матча к матчу.

- После группового этапа команда прибавила? - вопрос Мяусу.

- Абсолютно. Добавляли, каждую игру искали варианты. Сегодня в первом тайме мне виделось, что нашли сочетания, в обороне стало плотнее, и шведам было сложнее строить свои атаки. Мы встречали высоко и потом компактно располагались и потом задумывали свои атаки. В первом тайме получилось, во втором - нет.

- Какие планы на следующий сезон?

- Первый сбор запланирован очень рано. Мы соберемся в Сочи в апреле. Команда соберется не в этом составе. Часть игроков мы оставим, но позовем и молодых. Хотелось, чтобы люди, которые будут расти в сборной, понимали требования для защитников, полузащитников и нападающих. Самое главное - наш энергичный и скоростной хоккей, на который будем ориентировать подрастающее поколение. (Евгений БЕЛОУСОВ)