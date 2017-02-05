22:47 5 февраля | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Сергей Мяус: "На первый сбор нового сезона возьмем молодых игроков"

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Главный тренер сборной России Сергей Мяус после поражения в финале чемпионата мира от Швеции (3:4) подчеркнул, что в плей-офф турнира команда прибавила. По его словам, россияне играли лучше от матча к матчу.

 
Сегодня. Сандвикен. Швеция - Россия - 4:3. Россияне были близки к новой победе на ЧМ.Золотое чудо. Но не наше… Россия проиграла Швеции

- После группового этапа команда прибавила? - вопрос Мяусу.

- Абсолютно. Добавляли, каждую игру искали варианты. Сегодня в первом тайме мне виделось, что нашли сочетания, в обороне стало плотнее, и шведам было сложнее строить свои атаки. Мы встречали высоко и потом компактно располагались и потом задумывали свои атаки. В первом тайме получилось, во втором - нет.

- Какие планы на следующий сезон?

- Первый сбор запланирован очень рано. Мы соберемся в Сочи в апреле. Команда соберется не в этом составе. Часть игроков мы оставим, но позовем и молодых. Хотелось, чтобы люди, которые будут расти в сборной, понимали требования для защитников, полузащитников и нападающих. Самое главное - наш энергичный и скоростной хоккей, на который будем ориентировать подрастающее поколение. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Материалы REN-TV

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