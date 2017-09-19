Сергей Мяус: "Хоккей с мячом на Олимпиаде - не панацея"

Бывший главный тренер сборной России, исполнительный директор ФХМР Сергей Мяус отметил, что вхождение хоккея с мячом в программу Олимпийских игр не является главной задачей по развитию вида спорта. Ранее в СМИ появилась информация, что бенди может появиться на Играх-2022 в Пекине.

- В Оргкомитет Олимпиады-2022 входит президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, - цитирует официальный сайт ФХМР Мяуса. - Уверен, назрела встреча руководства мирового и российского хоккея с мячом с ОКР: мы должны рассказать о проделанной работе и обсудить шаги по дальнейшему взаимодействию в деле продвижения хоккея с мячом в программу Олимпийских игр.

Сегодня МОК анализирует и оценивает, какие затраты несут территории на тот или иной вид спорта. Хоккей с мячом, стоит признать, довольно расходная дисциплина: нам необходимо большое поле, желательно под крышей. Без качественного улучшения инфраструктуры мечта может так и остаться мечтой! В России сегодня всего четыре крытых стадиона, и это приводит к тому, что ведущие клубы и сборные мира отказываются от выступления на открытом воздухе. Поэтому лично я считаю, что попадание на Олимпиаду для хоккея с мячом – это движение вперед и узнаваемость, но не панацея! В первую очередь мы должны избавиться от наших "болевых точек" и подтянуть инфраструктуру, стать самодостаточным видом спорта.