Сергей Мяус: "Говорим Ломанову "спасибо" и идем дальше"

Главный тренер сборной России Сергей Мяус поблагодарил нападающего Сергея Ломанова-младшего за игру в составе национальной команды. Ранее 36-летний игрок заявил, что ему дали понять, что больше в сборной на него не рассчитывают.

- Сегодня мы определимся с составом на чемпионат мира, - цитирует "Р-Спорт" Мяуса. - Нужно скорректировать какие-то нюансы в связи с травмами и так далее. Что касается Ломанова, я и в сентябре, и в декабре говорил, что мы пробовали игроков, наигрывали состав. Своей позиции я не меняю. Сейчас мы определились. Из сборной всегда уходили игроки. Сейчас это Ломанов. Мы говорим всем им "спасибо" и идем дальше. У нас рабочая обстановка. Все те, кто попадет в состав на чемпионат мира, прошли юниорские и молодежные сборные. Дай бог им раскрыться так же, как прежним лидерам.