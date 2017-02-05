Сергей Мяус: "Финны в полуфинале играли грубо, но мы не отвечали"

Главный тренер сборной России Сергей Мяус отметил, что не сомневался в победе команды в полуфинале чемпионата мира-2017 против Финляндии (6:4). Сегодня в финальном матче россияне встретятся со Швецией.

- Мы начали игру уверенно и хорошо комбинировали, - цитирует "Р-Спорт" Мяуса. - А финны играли грубо и часто шли в жесткий контакт. Но наши ребята играли спокойно, никто не отвечал на грубость, на толчки, на удары по клюшке - на скорости уходили от соперников и обыгрывали их за счет паса. И такое хладнокровие вместе с преимуществом в классе и принесли нам победу. У меня не было сомнений, что мы сильнее и дожмем соперника. И в концовке сработала связка Максима Ишкельдина и Юрия Шардакова - они поставили победную точку.

Игра была очень сложной, особенно в конце, когда финны перешли на верховые навесы, удары и толчки игроков у наших ворот. И голы нам были забиты с полунарушениями. Но ребята молодцы, выстояли.

Сегодня никого настраивать не надо, все понимают - предстоит главный матч турнира, все готовы выложиться до конца.