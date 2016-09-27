Сергей Мяус: "ФХМР делает все, чтобы сохранит казанское "Динамо"

Главный тренер сборной России, вице-президент ФХМР Сергей Мяус подчеркнул, что федерация старается сохранить казанское "Динамо". Клуб из столицы Татарстана летом провел масштабную трансферную кампанию, пригласил большую группу игроков, включая семикратного чемпиона мира Евгения Иванушкина. Однако из-за финансовых проблем команда растрогла контракты с ним и еще 14 игроками, а также отказалась от участия в Кубке России.

- 15 игроков расторгли контракты с казанским "Динамо", на данный момент ситуация такая. Федерация ведет мероприятия для того, чтобы сохранить клуб, - цитирует "Р-Спорт" Мяуса. - Эта информация как снег на голову для нас. Клуб летом благополучно подписал игроков, а сейчас что-то не заладилось у клубного руководства. Федерация совместно с министерством спорта старается выйти на руководство Республики Татарстан, чтобы сохранить команду. Министр спорта Виталий Мутко должен быть в курсе.

Ситуация непонятная, раньше у казанского "Динамо" был спонсор. И болельщики письма пишут, и с нашей стороны есть озабоченность. Надеюсь, что все будет хорошо с клубом.