Сергей Мяус: "Бенди станет одной из самых ярких дисциплин Универсиады-2019"

Член исполкома ФХМР Сергей Мяус выразил уверенность, что включение хоккея с мячом с программу Универсиады пойдет на пользу развитию вида спорта. Бенди будет впервые представлен на Универсиаде в 2019 году, который пройдет в Красноярске.

- Включение бенди в программу Универсиады должно сыграть одну из главных ролей в развитии данного вида спорта не только в нашей стране, но и мире, - цитирует ТАСС Мяуса. - Мы активно работаем со студентами, внимательно следим за подготовкой программы в Красноярске. На мой взгляд, данная дисциплина станет одной из самых ярких из представленных на Универсиаде.

Если же говорить о главных целях, то конечно это включение хоккея с мячом в программу Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине. Мы активно ведем переговоры с Китаем, в котором в 2018 году пройдет чемпионат мира по хоккею с мячом турнира Б в Храбине и женский чемпионат мира в Чандэ. На сегодняшний день вертикаль развития уже выстроилась, мы продолжаем работу в данном направлении и верим, что все получится.