Сергей Ломанов-старший: "Задачи "Енисея" не обсуждаются - мы всегда играем, чтобы побеждать"

Главный тренер "Енисея" Сергей Ломанов-старший отказался прогнозировать выступление клуба в стартующем чемпионате России. Первые матчи суперлиги-2017/18 пройдут 2 ноября. Красноярцы в текущем сезоне дошли до финалов Кубка мира и Кубка России, в обоих случаях проиграв - "Сандвикену" и "СКА-Нефтянику" соответственно.

- Сложно сказать, на что может рассчитывать "Енисей": у нас есть определенные психологические и физические проблемы, связанные с рядом прошедших турниров, - цитирует "Р-Спорт" Ломанова-старшего. - Я вообще не люблю загадывать, что и как будет. Мы уже добились хорошего результата, выйдя в финал Кубка мира и Кубка России. А что касается поражения в финале Кубка России, это же спорт. И ведь понятно, что тех условий, которые имеются сейчас в Хабаровске, нет ни у кого в стране. Команда готовится к сезону в прекрасных условиях, и она заслужила победу в Кубке России.

Мы никогда не ставим задач перед собой - все нас знают, цели подразумеваются нашей игрой. Мы работаем для развития и популяризации нашего вида спорта. И никто не сомневается в том, что хоккеисты "Енисея" всегда выкладываются на 100%, чтобы радовать наших болельщиков. Наши задачи даже не обсуждаются, мы всегда играем, чтобы побеждать.