Сергей Ломанов-старший: "Скорости "СКА-Нефтяника" были в два раза выше, чем у "Енисея"

Главный тренер "Енисея" Сергей Ломанов-старший назвал причинами поражения от "СКА-Нефтяника" в финале Кубка России (1:7) проблемы в обороне и уход лидеров - Алана Джусоева и Сергея Ломанова-младшего.

- Мы испытываем проблемы в обороне, Юра Викулин только начинает готовиться к сезону, - цитирует "Р-Спорт" Ломанова. - И грубейшие ошибки в защите привели к пропущенным мячам. К тому же ушли из команды лидеры - Сергей Ломанов и Алан Джусоев. У нас резко упал темп - и в матчах, и на тренировках. И молодым ребятам надо задуматься, как себя искренне готовить к игре и высоким скоростям. Чтобы они помогали и дополняли друг друга и играли в хорошем темпе.

И если, допустим, брать хабаровских игроков, то их скорости были вдвое выше. Они помогают друг другу и очень ответственно относятся к поддержанию игрового темпа. Нашим хоккеистам было сложно с ними справиться. И было обидно, что у них скорости выше: они легко двигаются и хорошо знают, что делать на поле. А когда тебе комфортно на поле, когда ты действуешь в высоком темпе, то у тебя все получается.