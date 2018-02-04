Сергей Ломанов-старший: "После возвращения титула все должны сделать выводы"

Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом, главный тренер "Енисея" и отец рекордсмена по результативности мировых форумов Сергей Ломанов-старший прокомментировал победу сборной России над Швецией (5:4) в финале чемпионата мира в Хабаровске. Напомним, что российская сборная вернула чемпионский титул спустя два года.

– Получился интригующий матч равных соперников, – заявил Ломанов. – В нашу пользу было везение. Не скажу, что этот титул был ожидаем. Я знаю, как серьезно развивается русский хоккей в Швеции, с отличной материально-технической базой хоккеисты становятся весьма образованными, и команды – высокого уровня.

– Российские тренеры учли ошибки поражения от "Тре Крунур" в группе?

– Наш штаб – молодцы, потому что отстояли свое мнение по составу. За небольшой период времени они создали классную команду. Ошибки будет обсуждать некорректно.

– Что останется помимо результата?

– Важно, что справились с психологическим давлением и вернули сборной звание чемпиона мира. Приятно, что в команде было восемь красноярских воспитанников, включая и Алана Джусоева (выступал за "Енисей" с 2009-16 гг. – Прим. "СЭ").

– Порадовал и ваш сын, ставший лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

– Вдвойне приятно, что он справился с психологическим давлением и доказал, что он – мужественный и классный спортсмен. Главное, чтобы эта победа помогла развитию нашего вида спорта. Этот чемпионат выиграли тренерский штаб и наши хоккеисты. Теперь вместе мы должны сделать выводы, если вы меня правильно понимаете. (Евгений БЕЛОУСОВ)