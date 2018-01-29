Сергей Ломанов-младший: "Победа над Норвегией важна, чтобы быстрее войти в турнир"

Нападающий сборной России Сергей Ломанов-младший отметил важность победы над Норвегией в стартовом матче группового турнира чемпионата мира-2018. Россияне выиграли со счетом 15:1, Ломанов забил 4 мяча. Также форвард вспомнил о победе в финале ЧМ-2015, который так же, как и турнир 2018 года, проходил в Хабаровске.

- Великолепные чувства, сегодня одержали победу. Она очень важна, чтобы быстрее войти в турнир, чтобы мы разбегались и почувствовали друг друга. Впереди важные игры, - цитирует официальный сайт турнира Ломанова. - В финале 2015 года последние десять минут мы с ребятами друг друга не слышали на поле – настолько громко кричали трибуны. Тогда не помню, откуда силы взялись.