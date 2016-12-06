Главный тренер "Енисея" Сергей Ломанов не согласен с решением Федерации хоккея с мячом России дисквалифицировать его на два года и шесть месяцев. В феврале 59-летний специалист был дисквалифицирован на пять матчей чемпионата России за недисциплинированное поведение в выездном матче с иркутским "Байкалом-Энергией" (3:4). Как говорится в пресс-релизе ФХМР, Ломанов дисквалифицирован за многократные грубые и циничные нарушения регламента всероссийских соревнований.

– Апелляция? Посмотрим. Хотелось бы защитить честь и достоинство, – приводит "Р-Спорт" слова Ломанова. – С чего все это началось? Не было, не было - и вдруг два с половиной года дисквалификации. Если это из-за пресс-конференции после матча в Кемерове, то там все было спровоцировано. Я никакого отношения к скандалу не имел. Руководитель клуба побежал к судьям, напугал их, а я после матча сказал: "Почему судьи не пишут жалобу на поведение руководства "Кузбасса"? Вот и все.

Мне говорят в федерации, что два с половиной года дали, так как ранее было условное наказание. А я расскажу, как все было. Это было в Иркутске, несколько человек просто соврали. Я ни с кем не дрался, к судьям вообще не ходил. С нами нечестно обошлись, на поле поругались - и все. Это было под трибунами, с судьями мы даже не встречались. А потом в федерации сказали, что, со слов какого-то человека, Ломанов рвался в раздевалку к судьям. Вы смеетесь, что ли? Я же взрослый человек.