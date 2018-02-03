08:06 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Сборная США обыграла Норвегию в матче за пятое место на чемпионате мира

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Сборная США победила Норвегию в матче за пятое место на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу американской команды.

Ранее в матче за седьмое место Германия, проигравшая России в четвертьфинале со счетом 1:26, разгромила Венгрию - 21:1.

Бенди

Чемпионат мира

Матч за 5-е место

США - Норвегия - 3:2 (1:1).

Матч за 7-е место

Германия - Венгрия - 21:1 (12:0).

Дополнительная информация

http://bandy.sport-express.ru/world/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

Когда и кому надоест проводить эти чемпионаты мира,в которых почти все матчи заканчиваются астрономическими разгромами?

09:14