Сборная США обыграла Норвегию в матче за пятое место на чемпионате мира

Сборная США победила Норвегию в матче за пятое место на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу американской команды.

Ранее в матче за седьмое место Германия, проигравшая России в четвертьфинале со счетом 1:26, разгромила Венгрию - 21:1.

Бенди

Чемпионат мира

Матч за 5-е место

США - Норвегия - 3:2 (1:1).

Матч за 7-е место

Германия - Венгрия - 21:1 (12:0).