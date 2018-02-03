Сборная США обыграла Норвегию в матче за пятое место на чемпионате мира

Сборная США победила Норвегию в матче за пятое место на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу американской команды.
Ранее в матче за седьмое место Германия, проигравшая России в четвертьфинале со счетом 1:26, разгромила Венгрию - 21:1.
Бенди
Чемпионат мира
Матч за 5-е место
США - Норвегия - 3:2 (1:1).
Матч за 7-е место
Германия - Венгрия - 21:1 (12:0).
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echo2011
Когда и кому надоест проводить эти чемпионаты мира,в которых почти все матчи заканчиваются астрономическими разгромами?
09:14