Сборная России выиграла юниорское первенство мира

Сборная России стала победителем юниорского первенства мира для игроков не старше 19 лет. В финальном матче россияне победили шведов - 6:3. В составе россиян голы забили Алексей Торгонский, Григорий Федоров, Дмитрий Аникин, а Илья Лопатин сделал хет-трик. У шведов дубль оформил Оскар Вест, еще один мяч провел Виктор Хьелм.

Бронзовые медали завоевала Норвегия, одолевшая в матче за третье место Финляндию - 3:2.

Чемпионат мира

Игроки не старше 19 лет

Финал

РОССИЯ - Швеция - 6:3 (3:0)

Матч за 3-е место

Финляндия - Норвегия - 2:3 (0:1)