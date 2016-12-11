Сборная России выиграла все три матча "Турнира четырех наций"

Сборная России стала победителем "Турнира четырех наций". В игре заключительного тура подопечные Сергея Мяуса разгромили Норвегию - 11:2. В поединке не приняли участие ряд лидеров - Евгений Иванушкин, Сергей Шабуров, Дмитрий Савельев, Алексей Чижов и Максим Ишкельдин.
В стартовой игре россияне одержали волевую победу над Швецией (6:5), а во втором поединке одолели Финляндию (8:4). Таким образом, встреча со скандинавами не имела турнирного значения. В заключительной игре турнира Финляндия и Швеция разыграют второе место.
Тролльхеттан (Швеция)
Турнир четырех наций
Россия - Норвегия - 11:2 (7:1)