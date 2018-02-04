Сборная России победила шведов и в 11-й раз стала чемпионом мира

Сборная России обыграла команду Швеции со счетом 5:4 в финале чемпионата мира. Напомним, что турнир проходил в Хабаровске.

В составе подопечных Михаила Юрьева хет-трик оформил Алмаз Миргазов, по мячу забили Алан Джусоев и Максим Ишкельдин. У шведов отличились Пер Хельмюрс, Юхан Лефстедт, Даниэль Берлин и Адам Гильям.

Российская сборная в 11-й раз выиграла этот титул. Напомним, что в воскресенье бронзу завоевала команда Финляндии, победив Казахстан со счетом 8:4.

В 2019 году чемпионат мира пройдет в шведском Венерсборге.

Чемпионат мира

Финал

Швеция - РОССИЯ - 4:5 (1:3)

Голы: Миргазов, 1 (0:1). Миргазов, 5 (0:2). Хельмюрс, 16 (1:2). Джусоев, 26 (1:3). Лефстед, 46 (2:3). Ишкельдин, 50 (2:4). Берлин, 61 (3:4). Гильям, 64 (4:4). Миргазов, 78 (4:5).

Швеция: А. Свенссон, Хельмюрс, Вест, Берлин, Лефстед, Пиццони-Эльфвинг, Сэфстрем, Эдлунд, Йоханссон, Гильям, Э. Петтерсон. Хедберг, Х. Андерссон, Л. Петтерсон, Й. Андерссон, Фагестрем, Эрикссон.

Россия: Черных, Викулин, Чернов, Шабуров, Ломанов, Прокопьев, Бефус, Булатов, Миргазов, Джусоев, Ишкельдин. Рысев, Бондаренко, Дергаев, Грановский, Прокопьев, Шардаков.

4 февраля. Хабаровск. "Ерофей".