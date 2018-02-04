Сборная России победила шведов и в 11-й раз стала чемпионом мира

Сборная России обыграла команду Швеции со счетом 5:4 в финале чемпионата мира. Напомним, что турнир проходил в Хабаровске.
В составе подопечных Михаила Юрьева хет-трик оформил Алмаз Миргазов, по мячу забили Алан Джусоев и Максим Ишкельдин. У шведов отличились Пер Хельмюрс, Юхан Лефстедт, Даниэль Берлин и Адам Гильям.
Российская сборная в 11-й раз выиграла этот титул. Напомним, что в воскресенье бронзу завоевала команда Финляндии, победив Казахстан со счетом 8:4.
В 2019 году чемпионат мира пройдет в шведском Венерсборге.
Чемпионат мира
Финал
Швеция - РОССИЯ - 4:5 (1:3)
Голы: Миргазов, 1 (0:1). Миргазов, 5 (0:2). Хельмюрс, 16 (1:2). Джусоев, 26 (1:3). Лефстед, 46 (2:3). Ишкельдин, 50 (2:4). Берлин, 61 (3:4). Гильям, 64 (4:4). Миргазов, 78 (4:5).
Швеция: А. Свенссон, Хельмюрс, Вест, Берлин, Лефстед, Пиццони-Эльфвинг, Сэфстрем, Эдлунд, Йоханссон, Гильям, Э. Петтерсон. Хедберг, Х. Андерссон, Л. Петтерсон, Й. Андерссон, Фагестрем, Эрикссон.
Россия: Черных, Викулин, Чернов, Шабуров, Ломанов, Прокопьев, Бефус, Булатов, Миргазов, Джусоев, Ишкельдин. Рысев, Бондаренко, Дергаев, Грановский, Прокопьев, Шардаков.
4 февраля. Хабаровск. "Ерофей".
- Сборная России (Хоккей с мячом)
- Сборная Швеции (Хоккей с мячом)
- Сборная Финляндии (Хоккей с мячом)
- Ишкельдин Мак.
- Алан Джусоев
- Михаил Юрьев (хоккей с мячом)
alex_zero
в 25-й раз, считая СССР.
19:01
alex_alex
Та в 11-Й или 25 -й?
15:11
zoolord
Ну пусть чмока сегодня пососет!!! Он наверное и за кубинца переживает!!!
14:02
oleg.bob
Большая победа! Спасибо ,парни!
13:54
Don
Кстати, а где главный балабол спринт, ты где балаболка, аууу?)))
13:52
Don
ЧМОка такой смешной) Всё пыжится троллина, пытается показать как будто это ему интересно) Слушай, ты в своей повседневной жизни реальность от выдуманного тобой мира можешь уже отличать или уже настолько заигрался, что нет?)))
13:51
Georgy_1975
У бенди одна беда - он абсолютно несмотрибельный по ТВ. Сам несколько лет ходил на матчи Енисея - офигенно с трибуны болеть. А вот у телека - скучно. Может, поэтому его в ОИ и не включают - рейтингов-то нет. Хотя, бейцабол - то же скучища жуткая, а смотрит народ.
13:10
spetrov
Ну да, и климат, конечно же. Если нашему "знатоку" Чмоке рассказать, что до 65% территории России - это районы вечной мерзлоты, он и не поверит сначала, наверное.
12:51
IRB
Классный матч по интриге, но по телеку смотреть, конечно, тяжело. А еще мотобол был. Ситуация примерно такая, как в хоккее с мячом. Наши с немцами рубились, остальные 3-4 команды в статистах. Что до хоккея с мячом, то в центр. европе его развитие невозможно по погодным условиям. Либо строить крытые большие дворцы, приглашать наших и шведских ветеранов подоигрывать, но это большой влив с нулевым результатом, т.к. конкуренции с футболом и пр. не выдержать. Шайбу в целом внедрили (раньше тоже в Европе по сути 3,5 страны ее гоняло), но мяч вряд ли получится
12:35
spetrov
...В общем, я смотрю, у "нашего" ценителя кончились чисто спортивные доводы, поздравить русских с победой его ожидаемо жаба душит, поэтому попрощаемся со знатоком мирового спорта. :)
12:32
spetrov
Бней Иегуда, а ты думаешь, русских беспокоит, что там творится в бейсболе или американском футболе в Штатах? Так что с законодателями мод ты ожидаемо поторопился. Россия для США - это страна, которая установила у них "своего" президента. Главная для них сейчас угроза. Во всяком случае, одна из главных. Послушай, что политики их говорят. Они-то уж точно поболее тебя в этом смыслят. :)
12:29
spetrov
...При этом обрати внимание - обычный футбол, то бишь соккер. Бедные бразильцы играли на пляже даже подобием мяча, поскольку на нормальный не было денег. Ничего, высот достигали. Где эти "твои" законодатели мод в спорте #1? Каждому - свое.
12:25
Бней Иегуда
spetrov Ха, а ты думаешь америкнцев беспокоит, что в России не понимают бейсбол и НФЛ?)) Это тоже самое, если бы русского заботило, что в Папуа-новой гвинеи не понимают тонкостей хоккея.)) Россия для США страна третьего мира, многие американцы не знают даже, где эта страна находится.))
12:25
spetrov
Бней Иегуда, они не центр мироздания и не законодатели мод. Просто "плавильный котел", что нашло выход в том числе и в определенных видах спорта. То же самое и в России, кстати. В случае же со Штатами на это наложилось еще и то, что "деньги к деньгам". При этом, например, в России вряд ли американский футбол или бейсбол пойдет. Ну какой интерес русскому болельщику сидеть и несколько часов подряд смотреть вялотекущее действо, жуя при этом бургер.
12:21
Бней Иегуда
Штаты, считай, это центр мироздания...) Не только мировой шоубиз, Голливуд, музыка, но и спорт тоже.) Законодатели мод во всём.) НФЛ, МЛБ это гигантские индустрии, миллиарды долларов, а регби в России это нищеброды... жалкая пародия.))
12:17
spetrov
...А регби наши посещают. Там и ЦСКА есть.
12:13
Бней Иегуда
Вид спорта для мужиков?)) Водник и Байкал-Энергия подписываются под этим!))
12:12
spetrov
Американский футбол - хороший вид спорта, интересный. Пробовал плотно смотреть одно время. Но уж очень затянут сам процесс. Кстати, студенческий, на мой взгляд, поинтересней. Не так все заорганизованно.
12:11
spetrov
Бней Иегуда, отличный вид спорта. Динамичный, захватывающий. Командные соревнования (да и личные) с теми же шведами - высший класс. А шляпа - это, извини, ты сам. :)
12:07
сабзеро
Бней Иегуда ______________________________________ Чмока, включай Евроспорт и смотри хоккей на траве, керлинг и мужское синхронное плавание. Хоккей с мячом - вид спорта исключительно для мужиков, поэтому в наше время не пользуется популярностью на западе.
12:04
jаhlexx
Бней Иегуда, а полмира фанатеет го, сепак-такрамом и крикетом. Шо, в Тель-Авиви не кажут эти замечательные виды спорта ?
12:04
Richter-00
Нет, бейсбол и американский футбол не получили такого распространения в России. А вот американский футбол как бы поспособствовал развалу российского регби. Вот регби надо бы вернуть на Матч ТВ. Ну и русский хоккей. Иногда показывают на православном канале Спас ТВ.
12:02
dt
Молодцы!
11:58
Бней Иегуда
Спидвей помню, шляпа ещё та.)) Из этой же серии.))
11:48
Бней Иегуда
BeeBop Американский футбол и бейсбол имеет рекордные телеаудитории в мире, учи матчасть!)
11:47
spetrov
К слову, во времена СССР хоккей с мячом часто показывали. А еще ледовый спидвей, к примеру. Хотя и т.н. спортивных каналов-то не было.
11:44
spetrov
С победой наших!
11:42
BeeBop
Бней Иегуда....Ну ладно ты русских не любишь! Но шведы с финнами тебе где дорогу перешли? Кстати инициируй ещё показ регби, американского футбола и бейсбола, естественно НФЛ и МЛБ...
11:41
Последний Легион
Ура, ЧЕМПИОНЫ !!! Молодцы !!!!!!!!!!!!
11:31
Тренер Без Лицензии
Алмаз лучший. Порадовали
11:26