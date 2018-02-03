Сборная России обыграла Финляндию и вышла в финал домашнего чемпионата мира

Сборная России обыграла Финляндию (8:2) в матче 1/2 финала домашнего чемпионата мира. В решающем матче россияне встретятся с победителем пары Швеция - Казахстан.
В составе хозяев турнира дублем отметился Алмаз Миргазов. Еще по одному мячу забили Сергей Ломанов, Максим Ишкельдин, Евгений Дергачев, Андрей Прокопьев, Вадим Чернов и Артем Бондаренко. У проигравших авторами голов стали Юхо Лиукконен и Теему Мяяття.
Бенди
Чемпионат мира
1/2 финала
РОССИЯ - Финляндия - 8:2 (5:1).
3 февраля. Хабаровск. Арена "Ерофей".
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vinnipuh2
IRB, год на год не приходится. И раньше (10 лет назад) наши финнов могли обыграть 9-1, а бывало тяжело играли. Так и сейчас. В прошлом году в полуфинале выиграли 6-4. Вряд ли это можно считать легкой победой. А конкуренция все же немного выросла. Если до 1995 года в медалях кроме СССР/России, Швеции и Финляндии дважды была Норвегия, то с приходом Казахстана Финляндии пришлось значительно тяжелее.
14:47
Patera
Как этот вид спорта может быть популярен, если даже СЭ в матч-центре строчку для трансляции полуфинала ЧМ со своей сборной не нашёл...
12:31
maxcds
Несмотрибельный по ТВ вид спорта. Даже на стадионе очень часто плохо видно где мячик.
12:21
IRB
А разве Матч - не центральный канал? А в целом вид, увы, деградирует. В былые времена финны и даже норги были поконкурентнее. Про вторую четверку вообще сказать нечего - кучка энтузиастов, и перспектив не видно. Наши и шведы еле-еле свои чемпионаты поддерживают на плаву.
11:51
Shvetsov
merniloskut, нужно договориться со шведами и финнами и пару ЧМ слить пиндосам. Эти раскрутят что хочешь, даже лапту с палками, тогда и на олимпиаду можно заявляться, как бейсболу.
11:48
kozban400
Ну как можно не транслировать Чемпионат мира, проводимый в своей стране, на центральных телевизионных каналах? В моё время он и назывался у нас в стране - русским, а слово бенди мы услышали позднее! Разве не задача Президента федерации страны добиться этого! Нет настоящих талантливых организаторов, а случайные люди никогда толкового не сделают. А ведь эту замечательную игру можно и нужно развивать не только на Урале, в Сибири и на Дальнем востоке, но и на Северо-Западе нашей страны! По своей сути эта игра очень подходит для нас, для нашего менталитета, и для наших климатических условий.
11:41
kac35
Когда-то хоккей с мячом был популярен, но увы......
11:10
merniloskut
Когда же наконец Русский хоккей станет олимпийским видом!!!???
11:03