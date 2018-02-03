Сборная России обыграла Финляндию и вышла в финал домашнего чемпионата мира

Сборная России обыграла Финляндию (8:2) в матче 1/2 финала домашнего чемпионата мира. В решающем матче россияне встретятся с победителем пары Швеция - Казахстан.

В составе хозяев турнира дублем отметился Алмаз Миргазов. Еще по одному мячу забили Сергей Ломанов, Максим Ишкельдин, Евгений Дергачев, Андрей Прокопьев, Вадим Чернов и Артем Бондаренко. У проигравших авторами голов стали Юхо Лиукконен и Теему Мяяття.

Бенди

Чемпионат мира

1/2 финала

РОССИЯ - Финляндия - 8:2 (5:1).

3 февраля. Хабаровск. Арена "Ерофей".