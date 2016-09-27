Сборная России будет выступать в майках с образом Александра Невского

Сегодня состоялось освящение офиса Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), сообщает пресс-служба организации. Для проведения обряда был приглашен священник храма святителя Николая Мирликийского на Трех Горах Даниил Зубов. Отныне духовным покровителем ФХМР и сборной России является Святой благоверный князь Александр Невский, а духовным днем рождения (именинами) федерации – 6 декабря, день памяти Святого.

Кроме того, образ Александра Невского будет отображен на майках сборной России в сезоне-2016/17.