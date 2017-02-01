Россия уступила Швеции на чемпионате мира и вышла на Белоруссию

Сборная России проиграла Швеции в групповом турнире чемпионата мира - 6:10. Команда заняла второе место в группе А. В четвертьфинале турнира россияне сыграют против сборной Белоруссии. Победитель этой пары в полуфинале встретится с победителем матча Финляндия - США.

Чемпионат мира

Группа A

Россия - Швеция - 6:10 (2:5)

Голы: Бефус, 11 (1:0). Эдлунд, 13 (1:1). Э. Петтерссон, 15 (1:2). Нильссон, 18 (1:3). Э. Петтерссон, 26 (1:4). Бефус, 25 (2:4). Д. Андерссон, 45+1 (2:5). Пиццони-Эльфвинг, 49 (2:6). Иванушкин, 53 (3:6). Сефстрем, 57 (3:7). Миргазов, 74 (4:7). Иванушкин, 77 (5:7). Лефстедт, 79 (5:8). Эдлунд, 88 (5:9). Хельмюрс, 90 (5:10). Иванушкин, 90+3 (6:10).