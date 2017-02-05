Россия проиграла Швеции в финале чемпионата мира

Сборная России в финале чемпионата мира по хоккею с мячом уступила Швеции (3:4), которая является страной-хозяйкой турнира. До перерыва подопечные Сергея Мяуса вели в счете, но не смогли удержать победный результат.

Победный гол был забит в дополнительное время, когда россияне играли в меньшинстве. До этого команды встречались между собой на групповой стадии - и та игра закончилась поражением России со счетом 6:10. Отметим, что сборная России становилась победителем четырех предыдущих мировых первенств.

Чемпионат мира

Финал

Швеция - Россия - 4:3 (1:3)

Голы: Бефус, 20 (0:1). Моссберг, 23 (1:1). Иванушкин, 41 (1:2). Миргазов, 42 (1:3). Эдлунд, 61 (2:3). Э. Петтерсон, 84 (3:3). Гильям, 90+1 (4:3).

5 февраля. Сандвикен. "Goransson Arena".

Трансляция матча Россия - Швеция