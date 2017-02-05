Россия проиграла Швеции в финале чемпионата мира

Сборная России в финале чемпионата мира по хоккею с мячом уступила Швеции (3:4), которая является страной-хозяйкой турнира. До перерыва подопечные Сергея Мяуса вели в счете, но не смогли удержать победный результат.
Победный гол был забит в дополнительное время, когда россияне играли в меньшинстве. До этого команды встречались между собой на групповой стадии - и та игра закончилась поражением России со счетом 6:10. Отметим, что сборная России становилась победителем четырех предыдущих мировых первенств.
Чемпионат мира
Финал
Швеция - Россия - 4:3 (1:3)
Голы: Бефус, 20 (0:1). Моссберг, 23 (1:1). Иванушкин, 41 (1:2). Миргазов, 42 (1:3). Эдлунд, 61 (2:3). Э. Петтерсон, 84 (3:3). Гильям, 90+1 (4:3).
5 февраля. Сандвикен. "Goransson Arena".
PallMall
С Мяусом золото нам не светит, этот перец собирает только серебро и бронзу.
02:54
CanagliaVova
Спетров - удЕвЕтЕльно фееричный пэтэушник. Какие еще были финалы?
22:17 5 февраля
RW.irk
Проиграли да проиграли. Раз в пятилетку не страшно. Я с хсм лет 10 назад закончил. Не слежу практически
22:12 5 февраля
yspesh4
Ирка и Томас_____Вот вы и встретили своё "я". ХСМ, ё-мое. Ну и чегож наши сегодня проиграли, эксперты красноярские? Мульены что-ли 4 раза подряд в оттепель ушли к Воднику? Янко постарел? ...Ответьте что-ли.
22:06 5 февраля
RW.irk
Thomas_Boy А в гостях в хсм трудно. ============= Тогда было особенно трудно, щас легче)) Запросто можно было разгромить дома и быть разгромленым в гостях)
21:37 5 февраля
RW.irk
Thomas_Boy "Водник", если не ошибаюсь, потом еще ЧР выигрывал. ----------- Ещё 4 раза подряд)) Пока вдруг у Москвы мульёны не появились))
21:34 5 февраля
Thomas_Boy
RW.irk ----Я бы все таки не сказал, что прям уж сенсация была. Сенсация была через год, когда ваш горький старт)) ни с того ни с сего, чуть было не выиграл в финале)) _____________ Нам всегда оттепель мешала.))) В результате играли финалы в гостях пару раз. А в гостях в хсм трудно.
21:33 5 февраля
Thomas_Boy
RW.irk ____________ Да, так и есть. У нас в те годы такой бум был... На стадион попасть было нереально, даже в мороз. А меня за симпатию к "Сибсельмашу" и "Сибскане" осуждали все.))) Конкуренты "Старта", как никак.)
21:31 5 февраля
RW.irk
Thomas_Boy----Я бы все таки не сказал, что прям уж сенсация была. Сенсация была через год, когда ваш горький старт)) ни с того ни с сего, чуть было не выиграл в финале))
21:30 5 февраля
Thomas_Boy
dim777. _______________ "Водник", если не ошибаюсь, потом еще ЧР выигрывал. А после перехода игроков в ДМ хоккей я с мячом много потерял. Стало ясно, что чемпионство можно купить нагло и легко.
21:28 5 февраля
RW.irk
Thomas_Boy------Развязочка похлеще сегодняшней) Заброс Баландина на Максимова на последних секундах, ух)) Что надо была команда у Ломанова. Раздербанили потом потихоньку
21:26 5 февраля
dim777.
Thomas_Boy dim777. ___________ Так-то я не понял, "Енисей" победил обескровленный потерями "Водник"? Это шутка такая?) 20:46 __________________ Не, а, моя ошибка. "Великий " переход Янко из Архангельска в Москву случился позже чемпионства Енисея.
21:26 5 февраля
Thomas_Boy
RW.irk _____________ Это особая история.) У меня знакомый был тогда, страстный болела "Водника". Не выносили мы друг друга. Я перед тем финалом возьми и ляпни: "Обыграет Красноярск твоих". Он - в смех. Зато потоооом... Что таки с ним было!)))
21:19 5 февраля
spetrov
Ралпачан Фляйшманъ, Траоре забил - вот проблема! А вдруг мы зря его отпустили. :)))
21:09 5 февраля
yspesh4
Смотрел, не понравилось, игры нет у обоих, одни автобусы, особенно у нас, народу на трибунах нет. В общем - пофиг. Жду ЧМ по биатлону.
21:09 5 февраля
RW.irk
Thomas_Boy RW.irk----Хренасе ты гурман оказывается)) _____________ Мне интересно, когда интрига есть.) На будущий год точно будет. Надо отыгрываться. ========= Я про Енисей - 2001))
21:09 5 февраля
spetrov
Просто удиветельно, сколько постов посвящено в общем-то стандартному событию в жизни спортивной России. :) Постоянно играем в финалах. Иногда проигрываем. Эка невидаль. Понимаю, люди издалека тоже хотят приобщиться. :)
21:08 5 февраля
Пиндосовский прихвостень
Забавно, что находятся люди, считающие хоккей с мячом игрой для каких-то непонятных существ. Россия не доминирует в каком то виде спорта - плохо, доминирует - игра для идиотов. Бред. Вообще конечно хотелось бы, чтобы еще хотя бы пара сборных подтянулась, интереснее будет. Потому сейчас как в женском хоккее - две команды.
21:01 5 февраля
Ралпачан Фляйшманъ
чухонцы в зеленом отработали сегодня все 30 серебряников))) лосетрахам от души пожелаю, чтоб в России их встретили так же, как они приняли на своем ублюдочном ЧМ)
20:56 5 февраля
Thomas_Boy
maxcds ____________ А ты лучше вообще не пиши. Особенно о том, чего не видел. Шведы нас весь второй тайм возили. Там 7:3 счет мог быть, если бы не вратарь.
20:56 5 февраля
sp2012
Ничего неожиданного. Так играть,как играли во 2 тайме-это позор. Просто отбивались,самый трусливый хоккей сборной России за последние годы. Ещё хорошо,что не получили больше,а досидели до 90 минуты. Столько моментов шведы не забили!!!! Закономерный исход.
20:56 5 февраля
Новоуепинни
Браво парни из Юсдаля, Венерсборга и Сандвикена! Лучше бы конечно снова 10 положить, но и так сойдет, учитывая невезение. Заслуженные чемпионы! Оле-оле-оле! Сандвикен - чемпион!
20:54 5 февраля
maxcds
Thomas_Boy обкатали молодежь, повозили шведов в финале - зачет! ____________ Потрясающий коммент. Не имеющий никакого отношения к данному матчу.///// пиши лучше про ватерлоо или что ты там гнал в ветке после победы над финнами
20:54 5 февраля
Пиндосовский прихвостень
Раньше думал, что, учитывая уровень чемпионата Швеции и его популярность в стране, на результат сборной им плевать. Это как НХЛ и сборная для американцев. Тем более, что даже на домашнее первенство собрали не сильнейший состав. Но сегодня переубедили - вытащили во втором тайме и выиграли. Что ж, молодцы.
20:53 5 февраля
Человек из Кемерово
Надеюсь скоро в Кемерово проведут ЧМ.Болел будет по полной программе!
20:52 5 февраля
Весёлый©
Гол второй, кароч. Вши - Лак 2:0 Юхансон (Кузя)
20:51 5 февраля
dim777.
m33 ИМХО, в хоккее с мячом сейчас расклад сил такой, что чемпионат мира следует проводить между Россией и Швецией, сделать серию игр например до трёх побед одной из сборных. Остальные там роль массовки исполняют и зрителей нет нифига. 20:40 ___________________ Да, болел сегодня было мало. В России побольше входят. Эх, хорошо бы провести ЧМ в Кирове. На ЧМ в Кирове среди юниорах и среди юношей на матчах сб. России приходило по 7500. На финалах в обоих случаях -по 10000 при вместимости стадиона 7500.
20:50 5 февраля
Thomas_Boy
RW.irk----Хренасе ты гурман оказывается)) _____________ Мне интересно, когда интрига есть.) На будущий год точно будет. Надо отыгрываться.
20:48 5 февраля
Thomas_Boy
dim777. ___________ Так-то я не понял, "Енисей" победил обескровленный потерями "Водник"? Это шутка такая?)
20:46 5 февраля
Thomas_Boy
Carlos_Valderrama __________ Я вообще имел ввиду зрителей. Игроки, разумеется, всегда хотят побеждать. Но игрокам сборной России, да и ее тренерам, такое поражение тоже на пользу. Чтобы не считали себя непобедимыми. Трудно объяснить, почему более молодая команда вдруг встает у своих ворот в надежде удержать преимущество в два мяча. Которое в хсм - вообще не преимущество.
20:44 5 февраля