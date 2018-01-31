Россия проиграла Швеции на чемпионате мира

Сборная России проиграла команде Швеции в матче группового турнира чемпионата мира со счетом 3:6. У россиян отличились Алан Джусоев, Максим Ишкельдин и Янис Бефус.
Россия набрала четыре очка и заняла второе место в группе A. Первой стала Швеция (6 очков). Третье место заняла Финляндия, четвертое Норвегия.
Соперник сборной России по четвертьфиналу станет известен позднее. Напомним, чемпионат мира проходит в Хабаровске.
Чемпионат мира
Группа A
Швеция - Россия - 6:3 (2:1)
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Спринт
Игроки сборной Швеции просто сильнее в индивидуальном мастерстве, а сборная России набор средних игроков, за редким исключением. Хоккей с мячом в России постепенно, но неуклонно, деградирует. Основы развития, в виде сети детских спортивных школ и секций по русскому хоккею, в стране нет. А все рассуждения Скрыльника о возрождении хоккея с мячом - просто болтовня. За 25 последних лет потеряно более 30 профессиональных команд и ликвидированы десятки ДЮСШ во всех регионах России.
18:54
Niklass
Так паскудно отвратно наша сборная не играла никогда.Второй матч подряд ни игровой мысли,ни атаки.
16:29
oleg.bob
Как всё плохо! Похоже 2-й ЧМ подряд проходит мимо нас.
15:45