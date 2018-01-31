Россия проиграла Швеции на чемпионате мира

Сборная России проиграла команде Швеции в матче группового турнира чемпионата мира со счетом 3:6. У россиян отличились Алан Джусоев, Максим Ишкельдин и Янис Бефус.

Россия набрала четыре очка и заняла второе место в группе A. Первой стала Швеция (6 очков). Третье место заняла Финляндия, четвертое Норвегия.

Соперник сборной России по четвертьфиналу станет известен позднее. Напомним, чемпионат мира проходит в Хабаровске.

Чемпионат мира

Группа A

Швеция - Россия - 6:3 (2:1)