20:06 31 января | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Россия обыграла Финляндию на чемпионате мира

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Сборная России нанесла поражение Финляндии (6:2) в матче группового турнира чемпионата мира, проходящего в Швеции. Для россиян победа стала второй после разгрома Казахстана (9:2). Подопечные Сергея Мяуса занимают первое место в квартете A, опережая хозяев турнира.

Их следующими соперниками станут как раз шведы. Встреча состоится 1 февраля.

Чемпионат мира

Группа A

Россия – Финляндия – 6:2 (2:0)

31 января. Сандвикен. Goransson Arena.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/bandy/news/rossiya-v-pervoy-igre-chempionata-mira-razgromila-kazahstan-1211813/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Bossonn

Молодцы наши!))))

21:32 31 января

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