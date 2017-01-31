Россия обыграла Финляндию на чемпионате мира

Сборная России нанесла поражение Финляндии (6:2) в матче группового турнира чемпионата мира, проходящего в Швеции. Для россиян победа стала второй после разгрома Казахстана (9:2). Подопечные Сергея Мяуса занимают первое место в квартете A, опережая хозяев турнира.
Их следующими соперниками станут как раз шведы. Встреча состоится 1 февраля.
Чемпионат мира
Группа A
Россия – Финляндия – 6:2 (2:0)
31 января. Сандвикен. Goransson Arena.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/bandy/news/rossiya-v-pervoy-igre-chempionata-mira-razgromila-kazahstan-1211813/
Bossonn
Молодцы наши!))))
21:32 31 января