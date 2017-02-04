Россия обыграла Финляндию и сыграет в финале со Шведами

Сборная России обыграла команду Финляндии (6:4) в полуфинале чемпионата мира и вышла в финал. В решающем матче турнира российская сборная встретится с командой Швеции. Отметим, что в групповом турнире шведы были сильнее России со счетом 10:6.

Финал состоится 5 февраля в 18:00 по московскому времени.

Чемпионат мира

1/2 финала

Финляндия – Россия – 4:6 (1:3)

4 февраля. Сандвикен. "Goransson Arena".