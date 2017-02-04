Россия обыграла Финляндию и сыграет в финале со Шведами

Сборная России обыграла команду Финляндии (6:4) в полуфинале чемпионата мира и вышла в финал. В решающем матче турнира российская сборная встретится с командой Швеции. Отметим, что в групповом турнире шведы были сильнее России со счетом 10:6.
Финал состоится 5 февраля в 18:00 по московскому времени.
Чемпионат мира
1/2 финала
Финляндия – Россия – 4:6 (1:3)
4 февраля. Сандвикен. "Goransson Arena".
Басист
Wowchik === Низачот, надо было про редуты обязательно написать. А самое главное, что упустил - с каким счетом шведы под Полтавой продули. Здесь спортивный сайт, ёлы.
08:51 5 февраля
ЮКИ
to wowchick//ваши познания в истории просто потрясающие!спасибо от имени всех Неграмотных болел,которые до сей поры находятся в прострации от ваших разъяснений!и как бы мы без вас жили?!расскажите заодно про битву под Бродами...
08:40 5 февраля
ЮКИ
может,есть резон проводить чемпионаты мира по лапте и городкам?там,точно,все 1-места будут за Россией!если,конечно,мельдония Не наглотаются!
08:36 5 февраля
Басист
"Русский хоккей - это простая игра, в которой 22 игрока пинают клюшками мячик 90 минут, а в конце побеждают русские или шведы"(с)Гари Линекер
08:28 5 февраля
KhSL
Strong_est Интересно другой финал бывает в этом виде спорта 06:35 ======= Было 10 раз за 37 чемпионатов. А в тройке призеров Россия и Швеция (вместе, обе сборные) были в 37 случаях из 37))). А 1 раз победила Финляндия... А в призерах были еще Норвегия с Казахстаном.
07:28 5 февраля
Strong_est
Интересно другой финал бывает в этом виде спорта
06:35 5 февраля
sp2012
Я смотрю тут одни историки собрались,с большим знанием истории и русского хоккея. А за наших болей не болей,всё равно проиграть должны,но может не так безнадёжно,как на предвариловке!!
05:45 5 февраля
Басист
maxcds === Я СПРОСИЛ У ЯСЕНЯ - ГДЕ МОЯ ЛЮБИМАЯ тень в жаркую летнюю погоду??
02:44 5 февраля
Басист
> Thomas_Boy = Басист___________ Не, СЖ-Брат. Халхин-Гол я помню, сам там французов бил. Наполеона лично в плен брал. Вместе с женой его, Евой Браун. ===== Да, она ещё потом ему с Гитлером рога наставила, я сам в Доме-2 видел. А французов так-то хорошо на болотах бить, они там прикормленные. P.S. ЖС)) Эт ж важно, сам понимашь, всё одно что спартача БК-Братом наречь)))
02:42 5 февраля
maxcds
Thomas_Boy, Басист, ясень - балдеете значит)
02:23 5 февраля
Thomas_Boy
Басист___________ Не, СЖ-Брат. Халхин-Гол я помню, сам там французов бил. Наполеона лично в плен брал. Вместе с женой его, Евой Браун.
01:53 5 февраля
Басист
Thomas_Boy === Не Невская битва, а Халхин-Гол. Не русские, а индусы. Не японцам, а зимбабвийцам. Не хвост, а гриву. И не надрали, а причесали. P.S. И не maxcds, а Wowchik, ххехе. P.P.S. Привет)
01:25 5 февраля
Басист
"Я, Пётр Первый - Первый во всём! Карл, твой номер - двенадцатый!"
01:18 5 февраля
Thomas_Boy
maxcds _____________ Невская битва - это когда русские японцам хвост надрали.
00:56 5 февраля
Thomas_Boy
Wowchik ___________ Полтавская битва - крупнейшее генеральное сражение Северной войны между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией Карла XII._____________ Да ну сказки. На самом деле русские под предводительством Жукова сражались с татаро-монголами под началом Чингачгука. И было это вообще не под Полтавой, а где-то рядом с Костромой. Полтаву просто для красоты написали.
00:54 5 февраля
maxcds
Thomas_Boy, слава Богу хоть не Аустерлиц или битва на Калке)) учите историю ребята. Л.Н.Толстой хорошо сказал про роль знания истории своей страны для человека. Посему шведам можно "устроить" Невскую битву, битву при Лесной, Полтаву наконец))
00:52 5 февраля
Wowchik
Полтавская битва - крупнейшее генеральное сражение Северной войны между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией Карла XII. Битва состоялась утром 8 июля 1709 года в 6 верстах от города Полтавы. Знатоки истории собрались)))
00:35 5 февраля
Thomas_Boy
Какая Полтава? Под Полтавой мы татаро-монголов побили. Бородино, однозначно.
23:19 4 февраля
эдпитер
будем болеть,хотя шведы в этом году выглядят заметно сильнее наших.
23:19 4 февраля
Don
CanagliaVova, какая-то ассоциация у тебя не туда, причем здесь шведы с россиянами и Ватерлоо?)
23:19 4 февраля
ladafan
CanagliaVova так твои же не вышли)) точнее ТВОИХ ваще нет...
23:14 4 февраля
MVD1969
А вот Бородино не надо. Вполне устроит Полтава.
23:14 4 февраля
CanagliaVova
Шведы покажут нам свой Ватерлоо
23:08 4 февраля
Thomas_Boy
Устроим шведам второе Бородино!
23:03 4 февраля