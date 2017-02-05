Роман Черных: "Силы на финал у сборной России точно есть"

Вратарь сборной России Роман Черных выразил мнение, что команда сохранила достаточно энергии на финал чемпионата мира против Швеции. Накануне россияне одолели в непростом полуфинальном поединке Финляндию – 6:4.

– Мы знали, что сборная Финляндии обновилась, сохранив классных игроков, и может преподнести сюрприз, – цитирует официальный сайт ФХМР Черных. – Это очень умелая и хорошо тактически обученная команда, что уже доказала в прошлом году в Ульяновске. Поэтому настрой у нас был как на финальную игру – на игру, самую важную на данный момент.

– Матч оказался невероятно напряженным, несмотря на довольно уверенную победу во вторник…

– Да, у полуфинального матча выдался напряженный сюжет. Мы не реализовали множество моментов в первом тайме, что придало уверенности финнам. Но в итоге благодаря активности и напористости мы смогли победить. Самое неприятное было быстро пропустить после тайм-аута – это воодушевило соперника. Но, к счастью, мы собрались и в нужный момент показали характер.

– Не "задергалась" ли команда в тот момент, когда финны в течение двух минут сделали счет 4:5?

– Нет, думаю это следствие высочайшего напряжения. В концовке матча концентрация немного спала, и это привело к пропущенным мячам. Но все ребята понимали, что нужно встряхнуться и дотерпеть до финального свистка.

– 19 часов на восстановление между полуфиналом и финалом – это мало?

– Неважно, сколько часов. Силы у нас точно есть. Когда ты играешь на чемпионате мира, то проводишь и по две игры в день, так что все нормально. Когда ты выходишь на лед, то не считаешь время, а действуешь на автопилоте и вытягиваешь матч на жилах. Большой разницы, играть каждый день или через день, не вижу. Наоборот, теплее будем (улыбается). Главное – немного "зарядиться".