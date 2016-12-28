"Родина" отобрала очки у "Водника", "Енисей" обыграл "Байкал-Энергию"

Кировская "Родина" в матче предварительного этапа чемпионата России сыграла вничью с одинм из лидеров Запада архангельским "Водником" - 4:4. "Волга" обыграла "Старт", а казанское "Динамо" одержало победу над одноклубниками из Москвы.

На Востоке "Енисей" обыграл "Байкал-Энергию" и вплотную приблизился к сопернику. Лидер "СКА-Нефтяник" потерял очки в матче с "Кузбассом", а "Уральский трубник" обыграл "Сибсельмаш".

Чемпионат России

Суперлига

Предварительный этап

Группа Запад

"Родина" (Киров) - "Водник" (Архангельск) - 4:4 (3:1)

"Старт" (Нижний Новгород) - "Волга" (Ульяновская область) - 3:7 (3:5)

"Динамо-Казань" (Казань) - "Динамо" (Москва) - 5:3 (3:1)

Группа Восток

"Енисей" (Красноярск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 7:4 (4:1)

"Кузбасс" (Кемерово) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 5:5 (3:2)

"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 4:2 (3:0)