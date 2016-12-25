"Родина" обыграла "Динамо" благодаря хет-трику Обухова, "Енисей" прервал 15-матчевую победную серию "СКА-Нефтяника"

В матче предварительного этапа российской суперлиги в группе "Запад" "Родина" победила московское "Динамо". Хет-трик в составе кировского клуба оформил 42-летний капитан Сергей Обухов. В другом поединке группы "Водник" одержал волевую победу над "Динамо-Казанью" и сократил отставание от лидирующей "Волги" до 1 очка.

В группе "Восток" прервалась 15-матчевая победная серия "СКА-Нефтяника". Хабаровчане уступили действующему чемпиону России "Енисею". Еще в одной игре "Байкал-Энергия" победил "Кузбасс" и сократил отставание от "СКА-Нефтяника".

Отметим, что сегодняшние игры начались с минуты молчания в память о погибших в результате крушения самолета Ту-154.

Чемпионат России

Суперлига

Предварительный этап

Группа "Запад"

"Динамо-Казань" (Казань) - "Водник" (Архангельск) - 3:5 (2:2)

"Родина" (Киров) - "Динамо" (Москва) - 6:5 (5:0)

Группа "Восток"

"Енисей" (Красноярск) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 8:4 (4:1)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 6:11 (2:6)