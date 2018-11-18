Реванша не получилось. "СКА-Нефтяник" обыграл "Енисей"

"СКА-Нефтяник" обыграл "Енисей" в матче регулярного чемпионата российский суперлиги. В прошлом сезоне клубы встречались в финале, встреча также завершилась победой хабаровчан (8:1).

"СКА-Нефтяник" не потерял ни одного очка в пяти играх сезона. Также без потерь идет московское "Динамо", выигравшее все шесть встреч, включая сегодняшнюю против "Строителя".

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

"Водник" (Архангельск) - "Мурман" (Мурманск) - 7:2

"Динамо-Казань" (Казань) - "Зоркий" (Красногорск) - 9:1

"Динамо" (Москва) - "Строитель" (Сыктывкар) - 8:3

"Кузбасс" (Кемерово) - "Родина" (Киров) - 7:5

"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Волга" (Ульяновская область) - 9:3

"Уральский Трубник" (Первоуральск) - "Старт" (Нижний Новгород) - 4:4

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Енисей" (Красноярск) - 8:4