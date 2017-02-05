Президент федерации бенди: "Никто не освистывал исполнительницу гимна России"

Глава Международной федерации хоккея с мячом, президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник подчеркнул, что болельщики не освистывали исполнительницу гимна России перед финальным матчем чемпионата мира между россиянами и шведами (3:4).

На церемонии перед началом встречи исполнительница забыла слова гимна. Певица извинилась за свою ошибку, а затем продолжила исполнение.

- Никакого скандала не было. Певица не запнулась, просто была какая-то техническая неполадка, - приводит ТАСС слова Скрынника. - Она немного растерялась, потом продолжила петь, но никто ее не освистывал. Я был там рядом, никакого негатива на трибунах не было.

Исполнительница гимна России во время финала ЧМ забыла слова