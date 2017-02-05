Премиальные игроков сборной России по бенди за золото ЧМ составят не более 500 тысяч рублей

Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник назвал сказочными условия, при которых каждый игрок сборной России по хоккею с мячом получит 500 тысяч рублей за победу на чемпионате мира. Команда Сергея Мяуса в субботу в полуфинале турнира со счетом 6:4 обыграла команду Финляндии. В финале россияне сыграют со шведами, встреча состоится в воскресенье.

-Международная федерация призовой фонд чемпионата мира не устанавливает, – приводит ТАСС слова Скрынника. – Премиальные зависят от возможностей каждой команды. Если в случае победы мы каждому игроку команды сможем заплатить по 500 тысяч рублей – это будет сказка, тут скрывать нечего. Сумма может быть и меньше. Лет 10 назад установилась сумма в 300 тысяч долларов на всю команду за победу. Это была максимальная сумма, которую мы изыскивали при помощи спонсоров.