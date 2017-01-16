Петр Захаров: "Суток отдыха между матчами вполне достаточно"

Полузащитник "Волги" Петр Захаров положительно отнесся к формату чемпионата России в этом сезоне, включающему спаренные игры. По словам 34-летнего хоккеиста, суток отдыха между матчами достаточно, чтобы набрать форму.

– "Волга" создала все условия, чтобы только играть в хоккей, – цитирует "Северный рабочий" Захарова. – А задача нам была озвучена ещё накануне сезона – пробиться в полуфинал. Задача трудная, но, считаю, выполнимая.

– В конце января в Швеции стартует чемпионат мира. Пока неизвестно, кому будет доверено защищать цвета сборной России. Если не обнаружите себя в списке главной команды страны, как к этому отнесетесь?

– Абсолютно нормально. В принципе, это просто рабочий момент. Всех в сборную не возьмёшь. Тут последнее слово всегда за тренерским штабом. Скоро все узнаем.

– Как вам новая формула чемпионата со спаренными играми, когда во второй этап команды выходят без набранных очков?

– Очков действительно не будет, но соперничество команд никуда не исчезло. Мы вот, например, с "Водником" боролись за первое место в группе, и все матчи с другими командами также имели большое значение. Что касается спаренных игр, то сутки отдыха между ними вполне достаточны. Впрочем, это только мое мнение.