Перенесенный из Иркутска ЧМ-2019, вероятно, пройдет не в России

Перенесенный из Иркутска чемпионат мира 2019 года пройдет не в России, город проведения турнира должен быть определен в октябре. Сегодня ФХМР объявила о переносе турнира из Иркутска в другой город.

– На заседании технического комитета в октябре уже появится конкретика по этому вопросу, тогда и будет определен город, который заменит Иркутск, – приводит ТАСС слова члена исполкома ФХМР и члена технического комитета Международной федерации хоккея с мячом Сергея Мяуса. – Мы будем принимать турнир в 2018 году, так что чемпионат мира 2019 года, скорее всего, пройдет не в России.

Договоренность о переносе чемпионата мира была достигнута по итогам переговоров Международной федерации хоккея с мячом с губернатором Иркутской области. Но это не означает, что чемпионата мира там не будет, он просто пройдет позднее.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России и Китае. Хабаровск примет матчи группы А, в которую входят восемь сильнейших сборных, а Харбин – группы В, в которую входят все остальные. Игры группы А пройдут с 29 января по 4 февраля.