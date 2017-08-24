Перенесенный из Иркутска ЧМ-2019 по бенди может пройти в Венерсборге

Шведский Венерсборг может принять чемпионат мира по хоккею с мячом 2019 года, который ранее был перенесен из Иркутска, информирует пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Принципиальная договоренность по этому вопросу уже достигнута. Также среди претендентов значатся шведские Вестерос и Лидчепинг. Окончательное решение будет принято в октябре в Сандвикене во время заседания технического комитета Международной федерации хоккея с мячом.

Напомним, решение о переносе связано с задержкой введения в строй крытой ледовой арены "Байкал". В последний раз Венерсборг принимал чемпионат мира по хоккею с мячом в 2013 году.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в России и Китае. Хабаровск примет матчи группы А, в которую входят восемь сильнейших сборных, а Харбин – группы В, в которую входят все остальные. Игры группы А пройдут с 29 января по 4 февраля.