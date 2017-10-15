Павел Рязанцев: "Енисей" – фаворит финала. "Сандвикен" уже еле передвигает ноги"

Нападающий "СКА-Нефтяника" Павел Рязанцев выразил мнение, что "Енисей" выиграет Кубок мира-2017. Хабаровчане уступили в полуфинале турнира "Сандвикену", с которым и предстоит поединок красноярскому клубу.

– Мы уже третий год подряд проигрываем в полуфинале. Если в 2015 году "Енисей" был реально сильнее нас, то сегодня мы были лучше "Сандвикена" во всем. Но не реализовали свои моменты. А пропустили… Пропустили не только то, что "было", но и то, чего "не было".

– Не было ощущения, что сил на финальный штурм не осталось и команда "подсела" после ночного четвертьфинала?

– Разумеется, на льду ты отдаешь все силы без остатка, но мы постоянно атаковали и давили, а "Сандвикен" практически не переходил центр поля. Вдвойне обидно, что имея преимущество и по игре, и по моментам, мы проиграли. Мы ехали сюда, как минимум, играть в финале. И были не хуже команды, которая поспорит за Кубок мира.

– Смогут ли хозяева впервые в истории Кубка мира завоевать трофей?

– "Енисей" – фаворит финала. Во-первых, свой полуфинал они сыграли раньше на 2 часа. Во-вторых, "Сандвикен", объективно, уже еле передвигает ноги. Даже Берлин, Сэфстрем и Отен не смог "вытянуть" финал. "Енисей" же с каждым шагом потихоньку добавляет.