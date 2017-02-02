Павел Булатов: "Сделаем выводы после поражения от Швеции"

Защитник сборной России Павел Булатов подчеркнул в интервью пресс-службе Федерации хоккея с мячом России, что матч группового турнира со Швецией получился тяжелым. Россияне уступили со счетом 6:10 и в четвертьфинале сыграют с Белоруссией.

– Тяжелый получился для нас матч, но со шведами легких не бывает, – сказал Булатов. – Просмотрим его, проанализируем что не получилось и сделаем выводы.

– Делал ли тренерский штаб акцент на стартовых отрезках таймов, которые соперник традиционно проводит очень мощно?

– Конечно, мы видели и готовились к этому. Ничего нового они не показали – мы были готовы. Но нам нужно провести работу над ошибками: нам есть в чем добавлять и в обороне, и в нападении. Проведем собрание, послушаем тренеров. Это – наша внутренняя "кухня". Впереди самые важные матчи, и я не буду раскрывать всех карт.