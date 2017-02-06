Оргкомитет ЧМ по хоккею с мячом извинился за инцидент во время исполнения гимна России

Оргкомитет чемпионата мира по хоккею с мячом принес извинения за инцидент, возникший при исполнении гимна России. На церемонии перед началом финального матча исполнительница забыла слова гимна. Певица извинилась за свою ошибку, а затем продолжила исполнение. Напомним, сборная России стала серебряным призером, уступив Швеции (3:4).
"От имени организации мы приносим извинения за технические проблемы, возникшие при исполнении гимна России, – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте турнира – Техническая проблема вызвала эхо в наушнике певицы, что помешало исполнению".
Исполнительница гимна России во время финала ЧМ забыла слова
top220
и снова совпадение? не думаю!
18:29 6 февраля
Ралпачан Фляйшманъ
проблемы не в эхо, а в голове толерантной шведской либерастки
17:07 6 февраля
serenky25
Не лепите... Мы тогда гимн швеции поручим спеть заике. Надо же и ему шанс дать.
17:03 6 февраля