Оргкомитет ЧМ по хоккею с мячом извинился за инцидент во время исполнения гимна России

Оргкомитет чемпионата мира по хоккею с мячом принес извинения за инцидент, возникший при исполнении гимна России. На церемонии перед началом финального матча исполнительница забыла слова гимна. Певица извинилась за свою ошибку, а затем продолжила исполнение. Напомним, сборная России стала серебряным призером, уступив Швеции (3:4).

"От имени организации мы приносим извинения за технические проблемы, возникшие при исполнении гимна России, – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте турнира – Техническая проблема вызвала эхо в наушнике певицы, что помешало исполнению".

Исполнительница гимна России во время финала ЧМ забыла слова