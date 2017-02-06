16:53 6 февраля | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Оргкомитет ЧМ по хоккею с мячом извинился за инцидент во время исполнения гимна России

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Оргкомитет чемпионата мира по хоккею с мячом принес извинения за инцидент, возникший при исполнении гимна России. На церемонии перед началом финального матча исполнительница забыла слова гимна. Певица извинилась за свою ошибку, а затем продолжила исполнение. Напомним, сборная России стала серебряным призером, уступив Швеции (3:4).

"От имени организации мы приносим извинения за технические проблемы, возникшие при исполнении гимна России, – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте турнира – Техническая проблема вызвала эхо в наушнике певицы, что помешало исполнению".

Исполнительница гимна России во время финала ЧМ забыла слова

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КОММЕНТАРИИ (3)
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top220

и снова совпадение? не думаю!

18:29 6 февраля

Ралпачан Фляйшманъ

проблемы не в эхо, а в голове толерантной шведской либерастки

17:07 6 февраля

serenky25

Не лепите... Мы тогда гимн швеции поручим спеть заике. Надо же и ему шанс дать.

17:03 6 февраля

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