Николай Валуев: "Хоккей с мячом несправедливо замалчивают"

Известный в прошлом боксер, а ныне член исполкома федерации хоккея с мячом России Николай Валуев подчеркнул, что в финале чемпионата мира национальная команда показала отличную игру против сборной Швеции (5:4). По его словам, в этой встрече россияне были чуть-чуть своего соперника.

– Русскому хоккею нужны такие победы, – начал Валуев. – Это замечательный вид спорта, который несправедливо замалчивают. Сегодня была Игра с большой буквы. Обе команды продемонстрировали красивую джентльменскую игру. Шведы очень сильны, и наши были лучше на чуть-чуть. Приятно выигрывать у равных.

– Какой резонансы вызовет победа на чемпионате мира?

– Подстегнет интерес к русскому хоккею. Это дополнительный бонус в копилку возможного олимпийского участия. У нас становится все больше приверженцев. В семью нашего хоккея вступили китайцы, и готовы культивировать этот вид спорта. Мы не хватаем звезд с неба. У нас не так много спонсорских контрактов, и не так много денег крутится. Правила русского хоккея не подразумевают грязной борьбы, которые всю картину превращают в побоище. Это соревнование скорости и красоты. (Евгений БЕЛОУСОВ)