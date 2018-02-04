Николай Валуев: "Хоккей с мячом несправедливо замалчивают"

Известный в прошлом боксер, а ныне член исполкома федерации хоккея с мячом России Николай Валуев подчеркнул, что в финале чемпионата мира национальная команда показала отличную игру против сборной Швеции (5:4). По его словам, в этой встрече россияне были чуть-чуть своего соперника.
– Русскому хоккею нужны такие победы, – начал Валуев. – Это замечательный вид спорта, который несправедливо замалчивают. Сегодня была Игра с большой буквы. Обе команды продемонстрировали красивую джентльменскую игру. Шведы очень сильны, и наши были лучше на чуть-чуть. Приятно выигрывать у равных.
– Какой резонансы вызовет победа на чемпионате мира?
– Подстегнет интерес к русскому хоккею. Это дополнительный бонус в копилку возможного олимпийского участия. У нас становится все больше приверженцев. В семью нашего хоккея вступили китайцы, и готовы культивировать этот вид спорта. Мы не хватаем звезд с неба. У нас не так много спонсорских контрактов, и не так много денег крутится. Правила русского хоккея не подразумевают грязной борьбы, которые всю картину превращают в побоище. Это соревнование скорости и красоты. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Sправедливый
bep77 заведеевский, 16!!! ------------------ Всего то? В хоккей с шайбой играют 76 стран... Да почти все играют! ))) И Туркмения, и Монголия, и Непал, и Оман, и Марокко, и Мексика, и Бразилия, и Чили, и Ямайка, и Кувейт, и Люксембург, и Макао, и Малайзия, и Новая Зеландия, и Катар, и ЮАР, и Таиланд, и ОАЭ, и... Ой, о чём это я? ))) Ах, да, об очень популярном хоккее, ... который не может не то, что футбол, а даже баскетбол с волейболом и крикет с теннисом по популярности обойти. ))) А ты о каком бэнди... Да, он, действительно, никому не нужен, кроме нас, да шведов с финнами (и им, насколько я знаю, постольку-поскольку). Не надо всё в мире мерить по себе. У нас уже есть депутаты и политики, которые этим любят заниматься... Ты один из них? )))
19:25
вэняляйнэн
На ОИ вообще не нужно ориентироваться. В мире сейчас полно спортивных мероприятий мирового значения помимо олимпиад. Каждой федерации нужно популяризировать и раскручивать свои игры. При нынешнем развитии событий значение ОИ будет падать.
15:53
bep77
заведеевский, 16!!! И всем он нужен! Это ОИ уже никому не нужны, кроме америкосов.
15:14
заведеевский
Николай, голову включите, если конечно есть что включать...Какие ОИ , в хоккей с мячом играют 5 стран...Кому он нужен ???
15:02