Николай Кадакин: "Я был чересчур эмоционален, посоветовав Ломанову проверить голову"

Исполняющий обязанности главного тренера "Байкала-Энергии" Николай Кадакин признал, что погорячился, обрушившись с критикой на наставника "Енисея" Сергея Ломанова-старшего. Ранее Ломанов критически высказался об иркутском клубе, а Кадакин после матча с "Кузбассом" предложил специалисту "провериться на предмет мозга".

– Наверное, я был не совсем корректен и чересчур эмоционален, посоветовав Сергею Ивановичу обследоваться на предмет состояния головного мозга, – цитирует официальный сайт "Байкала-Энергии" Кадакина. – Но ни лично его, ни его команду я даже и не думал оскорблять. Тренерская профессия все же нервная работа. Однако смысл был в том, что давая на иркутской земле интервью иркутской журналистке, делать категоричные и однобокие оценки по поводу состояния дел в иркутском клубе, мягко говоря, неэтично. Наверное, надо сначала попробовать разобраться в себе.

Наш хоккейный мир очень тесен. Мы тоже владеем информацией, что и где происходит в российских клубах. Однако никогда не опускались до публичного обсуждения состояния дел у своих коллег. Мы не хотели этого скандала и не мы его начали. А что было делать, когда по завершении пресс-конференции после матча с "Енисеем" уже при выключенных камерах и диктофонах Сергей Иванович позволил себе язвительные высказывания лично в мой адрес, а значит, и в адрес нашего клуба? Проглотить, смолчать – я так не могу, особенно когда речь идет о моей команде. Да, у Сергея Ивановича есть определенные заслуги перед нашим хоккеем. Но разве это дает ему право высокомерно, а порой и с презрением относиться ко всем остальным? Не я один так думаю.