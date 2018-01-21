Николай Кадакин: "Ломанову нужно сходить в больницу и провериться на предмет мозга"

Исполняющий обязанности главного тренера "Байкала-Энергии" Николай Кадакин после победы над "Кузбассом" (4:1) в матче регулярного чемпионата суперлиги резко высказался в адрес наставника "Енисея" Сергея Ломанова-старшего. Ранее Ломанов критически отозвался о результатах иркутского клуба.

- Сергей Иванович Ломанов высказался по нашей команде, - сказал Кадакин. - Я считаю неэтичным высказываться в адрес не твоей команды, делать комментарии, что у нас все плохо. Если бы так высказался Пашкин, это было бы одно дело. Но это говорит Ломанов. Мы же не лезем в дела "Енисея" и не говорим, что и как у них там происходит. Но по сути, если задуматься, всем интересен вопрос про Джусоева. Если игрок уходит и платит свои деньги, чтобы не быть в команде, то, наверное, это уже серьезный повод для разговоров. А Сергея Ивановича я попросил бы сходить в больницу и провериться на предмет головного мозга, как он у него работает и все ли у него с ним в порядке. Потому что лезть в чужие дела некорректно. Высказываться в адрес других тренеров некорректно. Мы, может, и можем молчать. Но наступил предел, когда уже хватит молчать. Сергею Ивановичу надо задуматься, что он говорит, где, кому и когда.