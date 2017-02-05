Мяус считает, что шведские арбитры бросили вызов сборной России в игре с Финляндией

Главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус выразил мнение, что шведская бригада арбитров бросила вызов его команде в полуфинальном матче чемпионата мира с Финляндией, не замечая нарушения правил со стороны соперника. Россияне одержали победу со счетом 6:4. В финале они сыграют со шведами, матч состоится в воскресенье. Финская команда в поединке за третье место сразится с норвежцами.

– Когда забивают ногами, ушами, ударами выше головы, когда наших игроков бьют локтями в лицо, а удалений нет, то это – вызов России, это вызов нашему спорту, это вызов нашей команде, – приводит ТАСС слова Мяуса. – Как говорил один классик: восстать, вооружиться, победить. И я хочу сделать это с нашими ребятами.

Это отголосок того, что они (шведы) давно не выигрывали золото, поэтому они хотят отнять его всеми правдами и неправдами. А мы хотим просто его отстоять и показать хороший русский хоккей на шведской земле.Просто они играют по-другому, чем мы, мы играем низом, а они здесь играют верховыми передачами, в финале все решит самоотдача.

Хочется завтра, если ребята восстановятся, показать красивый хоккей и попытаться сделать невозможное. Финны играли с нами безжалостно. Это был ice hockey смешанный с бенди. Но у них не получилось сделать с нами то, что получилось сделать со шведами на чемпионате мира в Ульяновске.