Мяус поддерживает сокращение времени удалений до трех и пяти минут

Главный тренер сборной России, член исполкома ФХМР Сергей Мяус поддержал идею сокращения времени удалений в хоккее с мячом. На первом этапе чемпионата России-2016/17 арбитры удаляли игроков не на пять и десять минут, а на три и пять.

– Это был пробный вариант, наш эксперимент, – цитирует baikal24-sport.ru Мяуса. – Мы говорили, что новые правила будут действовать до 10 января, и вот эксперимент закончен. Сейчас специалисты судейского комитета все проанализируют, мы соберем тренерский совет – не только по этому поводу, но и по другим вопросам. Все тренеры выскажутся. Если решим принять, то все надо будет согласовать сначала с техническим комитетом ФИБ, членом которого я являюсь, и привести все в соответствие с международными правилами. Если ФИБ наше новшество примет, то мы делаем заявку в Минспорта РФ, чтобы там внесли коррективы в правила. И уже потом, на исполкоме ФХМР, будет принято окончательное решение.

Если говорить лично о моем мнении, то я скажу: мне новшество нравится, когда удаления идут на 5 и 3 минуты. Я не сторонник того, чтобы игроки десять минут сидели, мерзли. А если минус тридцать на улице? Пока что эта система всем понравилась, но надо провести анализ. Этот вариант может появиться в будущем, но, конечно, его надо дорабатывать. Если все его примут – будем со следующего сезона внедрять.

Главный тренер "Байкал-Энергии" Евгений Ерахтин с Мяусом не согласился.

– Это был эксперимент, сейчас вернули все назад, и, я думаю, это правильно, – сказал Ерахтин. -Потому что команды, которые ниже классом, играют очень грубо, в этом плане имеют преимущество: когда короткие удаления. Мне кажется, десятиминутные удаления – это более правильно.