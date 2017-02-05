Мяус не жалеет, что не взял Ломанова на ЧМ

Главный тренер сборной России Сергей Мяус заявил, что не сожалеет о невызове в команду на чемпионат мира Сергея Ломанова. Сегодня россияне в финале турнира уступили Швеции (3:4). 36-летний россиянин, являющийся рекордсменом чемпионата России по количеству голов, не был приглашен в команду в связи с решением обновить состав сборной.

- У меня никогда нет сожалений, - отметил Мяус. - Нельзя себя корить и переживать за то, чего ты не сделал. Этого уже не сделать. Жизнь продолжается, и кто знает, как она повернётся дальше. Поэтому сейчас не стоит говорить о том, кого взял или не взял. Ответственность за результат лежит на тренере. Мне не жалко, что это команда проиграла. Она весь турнир билась, уже неё было своё лицо, почерк. Люди доверяли друг другу, играли комбинационно. И благодарю их за это. (Евгений БЕЛОУСОВ)