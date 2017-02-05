Мяус не жалеет, что не взял Ломанова на ЧМ

Главный тренер сборной России Сергей Мяус заявил, что не сожалеет о невызове в команду на чемпионат мира Сергея Ломанова. Сегодня россияне в финале турнира уступили Швеции (3:4). 36-летний россиянин, являющийся рекордсменом чемпионата России по количеству голов, не был приглашен в команду в связи с решением обновить состав сборной.
- У меня никогда нет сожалений, - отметил Мяус. - Нельзя себя корить и переживать за то, чего ты не сделал. Этого уже не сделать. Жизнь продолжается, и кто знает, как она повернётся дальше. Поэтому сейчас не стоит говорить о том, кого взял или не взял. Ответственность за результат лежит на тренере. Мне не жалко, что это команда проиграла. Она весь турнир билась, уже неё было своё лицо, почерк. Люди доверяли друг другу, играли комбинационно. И благодарю их за это. (Евгений БЕЛОУСОВ)
PallMall
Тренер за всю карьеру не выигравший золото, зачем его поставили? Игра команды в концовках матчей ужасающая. Ломанова не взял, козел.
02:57
kozban400
Сборная команда страны - это не личное дело старшего тренера. В ней должны быть собраны лучшие профессионалы: хоккеисты, массажисты, врачи и, конечно, тренеры. И задача старшего тренера объединить всех совершенно разных людей одной целью. Мяусу это не удалось сделать, и что самое плохое: он не хочет признать эту очевидную вещь. Его выбор был сознателен, поэтому и ответить он должен за результат. В первую очередь это его личный проигрыш. При таком подходе старшего тренера я не уверен в радужных перспективах сборной, особенно, если вспомнить, что и от Казахстана мы получили мячи в концовке, звоночек был уже тогда.
00:17
Inside28
У меня никогда нет сожалений, - отметил Мяус. - Нельзя себя корить и переживать за то, чего ты не сделал. --------- Что он курит??????? Гнать в шею такого "философа"! У нас что - так много талантов, чтобы ломановыми разбрасываться??????? Эх, Мяус-Мяус... Кто сказал: "Мяус!"? в Федерации при выборе тренера - задвиньте того обратно, откуда взяли!!!!!!!!!!!!!!
00:15
valeri.scharapov
valeri.scharapov Vasilich 45 Такого игрока,как Сергей Ломанов, в сборной России явно не хватало. Сергей - явный лидер и настоящий бомбардир, и его отсутствие в команде ощущалось.Тренер сборной России Сергей Мяус не поддержал кандидатуру С.Ломанова в состав команды, т.к. оказался в сложной ситуации.Он оказался перед выбором включать Ломанова в состав команды или нет.Включать,значит идти на конфликт с Президентом ФХСМР Б.Скрынником. Не включать,значит все довольны: и Б.Скрынник, и С.Мяус. С.Мяус выбрал второй вариант, а пострадал от этого итоговый результат и авторитет российского хоккея . ВОПРОС: КТО ЗА ЭТО ОТВЕТИТ ???
23:42 5 февраля
valeri.scharapov
Vasilich 45 Такого игрока,как Сергей Ломанов, в сборной России явно не хватало. Сергей - явный лидер и настоящий бомбардир, и его отсутствие в команде ощущалось.Тренер сборной России Сергей Мяус не поддержал кандидатуру С.Ломанова в состав команды, т.к. оказался в сложной ситуации.Он оказался перед выбором включать Ломанова в состав команды или нет.Включать,значит идти на конфликт с Президентом ФХСМР Б.Скрынником. Не включать,значат
23:30 5 февраля
saiga
Мяусу не жалко, что команда проиграла? Только за это надо гнать главного тренера из сборной России поганой метлой! Не взял 36-летнего Ломанова в команду, якобы из-за омоложения, а при этом в составе играли 38 и 40-летние. Ломанова младшего не взяли в сборную только потому, что Ломанов старший послал руководство Федерации хоккея с мячом куда подальше. Если после такого проигрыша в финале оставят такого персонажа, как Мяус, у руля сборной, то значит прав был старший Ломанов.
23:10 5 февраля