Мяус даст отдохнуть лидерам в четвертьфинале ЧМ-2017 Россия - Белоруссия

Главный тренер сборной России Сергей Мяус сообщил, что в матче 1/4 финала против Белоруссии предоставит отдых ведущим игрокам команды. Поединок состоится сегодня, начало - в 21.00 по московскому времени. В полуфинале россияне выйдут на победителя игры Финляндия - США.

- Сейчас у нас четвертьфинал, поэтому тем ребятам, которые много времени проводили на льду и играли в чемпионате России, я дам отдохнуть, - цитирует ТАСС Мяуса. - Те же, кто еще не набрал форму, проведут большую часть игрового времени на поле и проведут его с пользой. Будем готовиться к полуфиналу - это самая важная для нас игра, поскольку она начнется в 19.00, а если все будет хорошо, то будем играть на следующий день. Нам будет не до восстановления, так как пройдет меньше 20 часов.

В матче со Швецией понравилось то, что мы вышли с хорошим настроем, начинали выполнять свои задумки, забили гол, контролировали игру, но затем, быть может, в ходе функционального провала шведы перехватили инициативу. И в конце второго тайма, кстати, был счет 5:7. Игра шла практически равная, но сказалась нехватка игроков: мало играл Василий Грановский, Юра Шардаков отсутствовал из-за микротравмы. Думаю, не хватило игрового потенциала и свежести после трех матчей - в этом плане шведы и финны были в привилегированном состоянии.

Есть незалеченные повреждения и одна новая травма, но фамилии я называть не хотел бы, поскольку все скандинавские команды играют жестко, нагло, бьют в то место, которое болит. Надеюсь, что к решающим играм и Юра, и Василий будут в форме.