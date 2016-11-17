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Московское "Динамо" обыграло "Родину", "Сибсельмаш" проиграл "Енисею"

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Московское "Динамо" в домашнем матче чемпионата России одержало победу над "Родиной" (4:3). После 6 матчей столичная команда с 9 очками занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции.

В группе Восток "Енисей" сломил сопротивление "Сибсельмаша" (7:3). В турнирной таблице конференции красноярская команда делит второе место с "Байкалом-Энергией".

Суперлига

Группа Запад

"Динамо" (Москва) - "Родина" (Киров) - 4:3 (3:2)

"Водник" (Архангельск) - "Динамо-Казань" - 3:2 (2:1)

Группа Восток

"Енисей" (Красноярск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 7:3 (4:1)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Уральский трубник" (Первоуральск) - 3:7 (1:2)

 

 

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