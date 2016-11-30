18:14 | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Минспорта выразил соболезнования в связи с гибелью хоккеистки Юрловой

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Министерство спорта РФ выразило соболезнования в связи с гибелью бывшей хоккеистки Людмилы Юрловой. Сегодня 44-летняя спортсменка вместе с мужем и ребенком умерла в результате отравления угарным газом после возгорания стиральной машины в своей квартире в Химках.

"Министерство спорта Российской Федерации и лично глава ведомства Павел Колобков выражают глубокие соболезнования президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку, родным, близким и друзьям погибших", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

Дополнительная информация

http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/29747/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Братчанин

А Третьяк тут каким боком?

19:01

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