Минспорта выразил соболезнования в связи с гибелью хоккеистки Юрловой

Министерство спорта РФ выразило соболезнования в связи с гибелью бывшей хоккеистки Людмилы Юрловой. Сегодня 44-летняя спортсменка вместе с мужем и ребенком умерла в результате отравления угарным газом после возгорания стиральной машины в своей квартире в Химках.

"Министерство спорта Российской Федерации и лично глава ведомства Павел Колобков выражают глубокие соболезнования президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку, родным, близким и друзьям погибших", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.