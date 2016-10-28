Михаил Юрьев: "Задача "СКА-Нефтяника" - выход в финал Кубка и чемпионата России"

Главный тренер "СКА-Нефтяника" Михаил Юрьев подчеркнул, что клуб попытается побороться за титулы чемпиона и обладателя Кубка России в стартующем сезоне. Хабаровчане добрались до финала Кубка страны, где встретятся с "Енисеем".

- Задача на сезон - участие во всех финальных матчах, Кубка России и чемпионата России, - цитирует "Р-Спорт" Юрьева. - Победы? Это спорт, и никто заранее не может сказать, что ты выиграешь. Конечно, нам хотелось бы выиграть. Насколько важно победить в год юбилея? А если не юбилейный год - надо обязательно ждать юбилейного? Надо дорожить каждым сезоном - развиваться и расти. А если так совпадет - мы будем только рады.

В "Енисее" есть хорошие хоккеисты, которые сделали шаг вперед из юниорской и молодежной сборных России, большое количество ребят были на сборах в первой сборной России. "Енисей" - это бренд, и в команде играют только очень сильные хоккеисты.

Целая группа команд рассчитывает по итогам сезона быть на пьедестале. Это и Красноярск, и Иркутск, и Архангельск, и Кемерово, и Ульяновск нельзя сбрасывать со счетов. И всегда в чемпионате бывает темная лошадка, от которой мало что ожидают. Думаю, что это будет группа из пяти-шести команд. Шансы московского "Динамо"? В команде произошли достаточно большие изменения. Но есть очень квалифицированный тренерский штаб, а пополнившие команду молодые ребята - одни из самых перспективных в России. И, может быть, к концу сезона это будет совершенно другая команда.