Михаил Юрьев: "Савельев получил травму, но еще может выступить на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной России Михаил Юрьев сообщил, что хавбек "Волги" Дмитрий Савельев не попал в состав сборной из-за травмы, но еще может быть включен в заявку на чемпионат мира-2018. Турнир пройдет в Хабаровске с 29 января по 4 февраля.

- Дима Савельев неожиданно получил очень неприятную травму, - цитирует "Р-Спорт" Юрьева. - Он стопроцентный игрок сборной России, и мы очень долго думали, кем его можно заменить. И решили остановить свой выбор на Вадиме Архипкине, будем его наигрывать на позиции бортового полузащитника, если Дима не сможет восстановиться и вернуться.

- А когда Савельев получил повреждение?

- 14 января в Сыктывкаре, в матче "Волги" со "Строителем". Сначала диагноз был достаточно неопределенный, потому что он получил сильный ушиб коленного сустава. И пока команда не вернулась в Ульяновск, не было четкого понимания, что же на самом деле произошло. 15 января в Ульяновске ему сделали МРТ, а 16 января Дима приехал в Москву, и ему сделали артроскопию коленного сустава.

И мы узнали более точный диагноз врачей - как минимум 10 дней игрок будет вынужден провести без хоккея. Ему наложен лонгет, мы с ним разговаривали, и я передал слова тренерского штаба - все равно решение остается за Димой. В зависимости от того, насколько он готов играть. И если он будет готов, мы с радостью примем его в состав команды.

- И он сможет выступить на чемпионате мира?

- Конечно, потому что у нас есть право на три замены.