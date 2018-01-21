Михаил Юрьев: "Пробуем Ломанова в средней линии, надеюсь, он впишется в манеру игры сборной"

Главный тренер сборной России Михаил Юрьев подчеркнул, что планирует использовать форварда "Енисея" Сергея Ломанова на ЧМ-2018 в средней линии, где он выступает в последнее время в клубе. Единственный восьмикратный чемпион мира не принял участия в ЧМ-2017, а также ноябрьском Турнире четырех сборных.

- Еще в ноябре у меня было понимание того, что он нужен команде, - цитирует "Р-Спорт" Юрьева. - В середине ноября мы с ним разговаривали, и тогда Сергей попросил, чтобы его пока не вызывали в сборную по определенным причинам. Называть их я не буду. Мы пошли ему навстречу, и Сергей сказал, что если у него все будет нормально со здоровьем, то он будет рад откликнуться на повторное предложение.

И я его сделал, 14 января мы разговаривали с ним, и он подтвердил свои намерения. И наши пожелания совпали.

- Ломанов в "Енисее" сейчас большей частью действует не в нападении, а в средней линии поля, конструируя атаки команды. А в каком амплуа вы видите его в сборной России?

- Мы попробуем Сергея в средней линии, не хотелось бы изменять ту позицию, на которой он действует в клубе. В сборной России есть игроки атаки, с которыми у него налажена наилучшая взаимосвязь. Надеюсь, что в ту манеру игры команды, которую мы опробовали на турнире в Седерхамне, он впишется.

Сергей вообще очень креативный игрок, и я уверен, что все будет хорошо. Никаких сложностей не возникнет - если бы я в нем сомневался, то не стал приглашать в команду.