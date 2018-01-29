Михаил Юрьев – после разгрома Норвегии: "Атакующие действия наших хоккеистов могли бы быть более активными"

Главный тренер сборной России Михаил Юрьев после победы над Норвегией (15:1) в матче группового турнира чемпионата мира отметил, что удовлетворен результатом встречи. Также специалист подчеркнул, что норвежцы добились прогресса в этом виде спорта.

– Сборная Норвегии стала значительно сильнее по сравнению с прошлым годом, – цитирует ТАСС Юрьева. – Рады победе, но, на мой взгляд, атакующие действия хоккеистов сборной России могли бы быть более активными и проходить в другом ключе. В любом случае, ребята справились со своей задачей на игру и добились положительного результата.

В следующей встрече, которая состоится 30 января, россияне сыграют против Финляндии. Напомним, что чемпионат мира проходит в Хабаровске и завершится 4 февраля.