Михаил Юрьев: "Над предложением вернуться в сборную думал полтора месяца"

Главный тренер "СКА-Нефтяника" и сборной России Михаил Юрьев в интервью пресс-службе ФХМР подчеркнул, что долго думал над предложением вернуться в национальную команду. Юрьев возглавлял сборную с 2012 по начало 2015 года и завоевал два титула чемпиона мира. Весной 2017-го он вновь принял главную команду страны.

– Первое назначение главным тренером национальной сборной России состоялось в 2013 году. Сегодня на дворе – конец 2017-го. Большие изменения произошли с вами между этими "точками"?

– Все люди меняются, и нельзя сказать, что я остался таким же, каким был. Однозначно, я стал более опытным. В первую очередь, положительного опыта стало намного больше, и это помогает в работе с сильными хоккеистами. В этом плане легче расти.

– "Моменты, которых не ждешь". Второе назначение в сборную – из таких?

– Да, оно было очень неожиданным.

– Почему вы решили согласиться?

–Скажем так: был человек, который смог меня убедить вернуться. Я бы не хотел уточнять, кто это, и называть фамилии. Но это мнение поспособствовало окончательному решению. Предложение поступило в апреле, и я довольно долго думал над предложением – порядка полутора месяцев.