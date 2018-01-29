Михаил Юрьев: "Голы новичков в дебютном матче придают ребятам уверенности"

Главный тренер сборной России Михаил Юрьев похвалил игроков команды Андрея Прокопьева и Владимира Каланчина, отличившихся в стартовом матче ЧМ-2018 против Норвегии (15:1). Для обоих хоккеистов игра стала первой на чемпионатах мира.

- То, что новички забили, это не может не радовать, придает уверенности ребятам, и я надеюсь, что в следующих матчах они будут еще более уверенно действовать, - цитирует официальный сайт чемпионата мира Юрьева. - Не у всех такая задача. Андрей Прокопьев не чистый нападающий, он и защитник в чем-то, универсальный, может и в атаку играть, может и хорошо обороняться, помогать своим защитникам. Но отчасти, мы порадовались, что ребята забили в своем дебютном матче.

- Четвертая игра за день. Каково качество льда сказалось?

- Мне кажется, в начале матча лед был очень хороший. Очень приятно, кстати, я не сказал, что почти полный стадион собрался. Спасибо болельщикам, что пришли на первый матч, поддерживали очень активно. Здесь и плюсы есть, и минус. Тепло стало, это очевидно, и мяч с тридцатой минуты не очень хорошо уходил – подпрыгивал. Поначалу матч хороший был, это надо отметить. Хотелось бы, чтобы лед был более жесткий.